«Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госсовет Удмуртии

Предварительные итоги голосования приводятся после обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Ижевск. Удмуртия. Подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов в Государственный совет Удмуртской Республики. Данные приводятся на сайте Центризбиркома России.
«Единая Россия» получила 237 064 голосов (51,07%), второе место за КПРФ — 72 212 голосов (15,56%), следом идёт ЛДПР — 63 319 голосов (13,64%), Справедливая Россия – за правду набирает 28 120 голосов (6,06%), партия пенсионеров — 21 703 голосов (4,68%), партия «Новые люди» — 19 217 голосов (4,14%), партия «Зелёная альтернатива» — 5 426 голосов (1,17%). Замыкает список партия «Родина» —3 174 голоса (0,68%).
После подсчёта 100% протоколов участковыми избирательными комиссиями на выборах Главы Удмуртии лидирует Александр Бречалов.