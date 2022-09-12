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«Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госсовет Удмуртии

08:23, 12 сентября, 2022
Юрий Абашев
«Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госсовет Удмуртии
08:23, 12 сентября, 2022
Юрий Абашев
605
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы в Госсовет Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
605
0

Предварительные итоги голосования приводятся после обработки 100% протоколов избирательных комиссий.

Ижевск. Удмуртия. Подведены предварительные итоги голосования на выборах депутатов в Государственный совет Удмуртской Республики. Данные приводятся на сайте Центризбиркома России.

«Единая Россия» получила 237 064 голосов (51,07%), второе место за КПРФ — 72 212 голосов (15,56%), следом идёт ЛДПР — 63 319 голосов (13,64%), Справедливая Россия – за правду набирает 28 120 голосов (6,06%), партия пенсионеров — 21 703 голосов (4,68%), партия «Новые люди» — 19 217 голосов (4,14%), партия «Зелёная альтернатива» — 5 426 голосов (1,17%). Замыкает список партия «Родина» —3 174 голоса (0,68%).

После подсчёта 100% протоколов участковыми избирательными комиссиями на выборах Главы Удмуртии лидирует Александр Бречалов.

08:23, 12 сентября, 2022
Юрий Абашев
605
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы в Госсовет Удмуртии