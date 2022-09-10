В Удмуртии наградили участников республиканского конкурса семейных трудовых династий

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось ежегодное чествование семейных трудовых династий. Праздник верности семейным традициям и профессиональному долгу прошел в Удмуртии в седьмой раз, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, в 2021 году глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ об учреждении ежегодного праздника – Дня семейных трудовых династий, который теперь отмечается в республике 10 сентября.

Главным событием праздника является награждение победителей и призеров ежегодного республиканского конкурса «Семейные трудовые династии». В этом году в нем участвовали 23 семьи из 10 городов и районов Удмуртии. Сопереживали конкурсантам представители 115 трудовых династий со всей республики.

«Удмуртия очень сильна своими традициями, в том числе и семейными, трудовыми. У нас несколько сотен трудовых династий в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, промышленности. Их стаж исчисляется сотнями лет. Уверен, что это показатель социальной стабильности и престижа наших предприятий. Своим трудом вы делаете республику и страну сильнее», — отметил, предваряя награждение, глава Удмуртии Александр Бречалов.

Среди участников конкурса в 2022 году – 9 педагогических династий, по два семейных коллектива работников культуры, агропромышленного комплекса и правоохранительных органов, 6 заводских трудовых династий, по 1 семье работников здравоохранения и спортивной сферы.

Так, в номинации «За преемственность поколений» в этом году победила семья Федоровых из Можгинского района. Как династия, имеющая большое количество трудовых наград, в номинации «За эффективную работу» лучшей признана семья Кашиных из Ижевска, а старейшей династией 2022 года названа семья Ваулиных-Снигиревых из Кезского района.

Отметим, призовые места в конкурсе присуждаются семьям, общий трудовой стаж которых насчитывает более 100 лет.