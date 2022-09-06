Итоги дня: старт отопительного сезона в Ижевске и сроки выпуска автозаводом первых электрокаров

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 6 сентября, в Удмуртии выявлено 487 новых случаев заражения ковидом.

Следить за маршрутом

Жители Ижевска и Можги с 6 сентября смогут отслеживать в Яндекс Картах движение автобусов, обслуживаемых АО «ИПОПАТ». При выборе нужной остановки пассажиры увидят время прибытия нужного маршрута. Работы по замене и настройке нового навигационного оборудования велись на протяжении полугода.

Первая партия

Первую опытную партию электрокаров Lada Largus ижевский автозавод может выпустить уже в 2023 году. Прототипы должны появиться к концу текущего года. Об этом сообщил президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Отопительный сезон

Подача тепла в социальные объекты Ижевска начнётся с 7 сентября.

«Муниципалитет принял решение включить подачу тепла в социальные объекты несмотря на то, что порог температуры, при котором мы переходим к отопительному периоду, пока не достигнут. Напомню, это касается садов, школ и больниц», — сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

По нормативу отопление включают, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха составляет менее 8 градусов тепла.

День картошки

В Удмуртии 26 августа 2026 года будет отмечаться День картофеля. Инициаторами выступили сотрудники Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.