Александр Бречалов рассказал о побывавшем в Ижевске «Поезде Победы»

Ижевск. Удмуртия. 1140 жителей Удмуртии посетили мобильную выставку «Поезд Победы». Экспозиция открылась на железнодорожном вокзале 27 сентября, написал в социальных сетях руководитель региона Александр Бречалов.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, техническая оснащенность «Поезда Победы» уникальна. Для погружения в атмосферу используются 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и танковые атаки, рассказывают о походной солдатской жизни и мирном довоенном времени. Повествование о Великой Отечественной войне ведется от лица юной героини Лидии Чухнюк.

В связи с началом спецоперации российской армии по защите населения Донбасса в 2022 году в экспозицию включена дополнительная выставка о преступлениях неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР.

Среди посетителей выставки был председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по физической культуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов: «Мы знаем историю Великой Отечественной войны по рассказам из учебников, а здесь есть возможность окунуться в атмосферу — насколько страшна война и какой ценой даётся победа. Выставка сделана очень качественно, продумана до мелочей и за счёт этого выглядит очень правдоподобно», — рассказал двукратный призер Олимпийских игр.

По словам главы Агентства по молодежной политике Удмуртии Алексея Выстребова, в будущем «Поезд Победы» может посетить другие города и поселки республики, в которых есть железнодорожные вокзалы.

«У жителей других населённых пунктов республики есть большой запрос — прибытие выставочного поезда на их станции, например, в Глазов или Балезино. Сделаем все возможное, чтобы в следующий раз и они могли посетить экспозицию, это в наших планах», - приводит слова чиновника пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Добавим, обеспечивать работу выставки помогали 60 волонтеров, прошедших предварительное обучение. Они сопровождали группы посетителей к поезду и проверяли электронные билеты, которые можно было получить бесплатно, зарегистрировавшись на официальном сайте проекта.

Кстати, на этом портале (https://поездпобеды.рф) в любое время доступна виртуальная экскурсия по вагонам «Поезда Победы».