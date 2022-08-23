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Почтовая марка «Ижевск — город трудовой доблести» выйдет в обращение 25 августа

09:40, 23 августа, 2022
Юрий Абашев
Почтовая марка «Ижевск — город трудовой доблести» выйдет в обращение 25 августа
09:40, 23 августа, 2022
Юрий Абашев
208
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коллекционеры\n#Почта России
Фото: Пресс-служба Почты России
208
0

В этот день состоится церемония гашения марки почтовым штемпелем.

Ижевск. Удмуртия. Почтовая марка «Ижевск — город трудовой доблести» выйдет в обращение 25 августа, сообщает пресс-служба «Почты России».

В музее Калашникова 25 августа состоится церемония специального гашения марки почтовым штемпелем, что сделает её коллекционной ценностью. Мероприятие начнётся в 11:00. После все желающие смогут приобрести марки и украсить их оттиском штемпеля в музее или в центральном отделении Почты России в Ижевске (улица Кирова, 116).

На марке изображён памятник рабочим-подросткам, заменившим взрослых у станков на ижевских заводах в годы Великой Отечественной войны.

09:40, 23 августа, 2022
Юрий Абашев
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коллекционеры\n#Почта России