Итоги дня: нарушения в программе расселения ветхого жилья в Удмуртии и мошенники, прикрывшиеся несуществующим министерством

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 10 августа, коронавирусом заразились 115 человек.

Доверие и разорение

Более 7 млн рублей перевела мошенникам индивидуальный предприниматель под предлогом получения компенсации за ранее приобретенные некачественные БАДы. Мошенники «разводили» женщину с декабря 2020 года.

Серебро

Атлет из Удмуртии вошел в тройку лидеров на Кубке России по полумарафону. Спортсмен преодолел дистанцию в 21 км за 1 час 7 секунд и 28 миллисекунд.

Находка

В Увинском районе при посадке саженцев деревьев были обнаружены скелетированные останки человека. По факту обнаружения костей начата проверка.

Программа не та

Прокуратура Удмуртии проверила ход региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2019 — 2025 годы. В результате был сделан вывод, что действующая программа не соответствует федеральному законодательству.

Растаманы из глубинки

Житель деревни Двигатель Воткинского района вырастил на своем приусадебном участке 150 кустов конопли.