Программа по переселению из аварийного жилья в Удмуртии не соответствует федеральному законодательству

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии проверила ход региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2019 — 2025 годы. Об этом в среду, 10 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что действующая программа не соответствует федеральному законодательству, не предусматривает все возможные способы переселения граждан из ветхих домов, органами местного самоуправления ряда районов, участвующих в её реализации, в полном объёме не принимаются меры по своевременному заключению контрактов для расселения аварийного жилья.

Председателю правительства Удмуртии Ярославу Семёнову прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Вопросы соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере находятся на постоянном контроле руководства прокуратуры республики, подчеркнули в ведомстве.