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Программа по переселению из аварийного жилья в Удмуртии не соответствует федеральному законодательству

12:21, 10 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Программа по переселению из аварийного жилья в Удмуртии не соответствует федеральному законодательству
12:21, 10 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
369
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#аварийное жилье
Фото: ИА "Сусанин"
369
0

Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура республики.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии проверила ход региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2019 — 2025 годы. Об этом в среду, 10 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что действующая программа не соответствует федеральному законодательству, не предусматривает все возможные способы переселения граждан из ветхих домов, органами местного самоуправления ряда районов, участвующих в её реализации, в полном объёме не принимаются меры по своевременному заключению контрактов для расселения аварийного жилья.

Председателю правительства Удмуртии Ярославу Семёнову прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Вопросы соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере находятся на постоянном контроле руководства прокуратуры республики, подчеркнули в ведомстве.

12:21, 10 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
369
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#аварийное жилье