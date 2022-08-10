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Уровень заболеваемости ковидом в Удмуртии достиг показателей апреля 2022 года

09:20, 10 августа, 2022
Юрий Абашев
Уровень заболеваемости ковидом в Удмуртии достиг показателей апреля 2022 года
09:20, 10 августа, 2022
Юрий Абашев
202
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
202
0

Скончался пожилой пациент.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки в результате проведённого тестирования на ковид было выявлено 115 новых случаев заражения. Такие показатели фиксируются впервые с апреля этого года. Данные привёл региональный Минздрав.

Среди заболевших 23 ребёнка и 16 пожилых граждан. Лёгкое течение заболевания наблюдается у 1 263 жителей республики, они лечатся амбулаторно. 15 вновь заболевших госпитализированы в ковид-центры. В данный момент 41 пациент стационаров находится в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом.

К сожалению, в республике зафиксирован первый с июня летальных исход. Скончался 75-летний мужчина.

09:20, 10 августа, 2022
Юрий Абашев
202
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус