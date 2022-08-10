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Спортсмен из Удмуртии завоевал серебро на Кубке России по полумарафону

15:56, 10 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Спортсмен из Удмуртии завоевал серебро на Кубке России по полумарафону
15:56, 10 августа, 2022
Екатерина Сентемова
69
0
#Удмуртия\n#Екатеринбург\n#спорт\n#бег\n#серебро
Фото: vk.com/rusaf_official
69
0

Чуть больше часа ему потребовалось на преодоление дистанции.

Екатеринбург. Свердловская область. Атлет из Удмуртии вошел в тройку лидеров на Кубке России по полумарафону. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Состязания прошли в 7 августа в Екатеринбурге. Серебряную медаль завоевал специалист по бегу на длинные дистанции и марафонам, мастер спорта России международного класса Федор Шутов. 36-летний уроженец Удмуртии пробежал 21,0975 км за 1 час 7 секунд и 28 миллисекунд. 

Первое место досталось Андрею Яновичу из Мурманской области, результат которого составил 1:06:45, а на третьем месте оказался спортсмен из Свердловской области Александр Русинов, пересекший финиш с результатом 1:10:02.

15:56, 10 августа, 2022
Екатерина Сентемова
69
0
#Удмуртия\n#Екатеринбург\n#спорт\n#бег\n#серебро