Спортсмен из Удмуртии завоевал серебро на Кубке России по полумарафону

Екатеринбург. Свердловская область. Атлет из Удмуртии вошел в тройку лидеров на Кубке России по полумарафону. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Состязания прошли в 7 августа в Екатеринбурге. Серебряную медаль завоевал специалист по бегу на длинные дистанции и марафонам, мастер спорта России международного класса Федор Шутов. 36-летний уроженец Удмуртии пробежал 21,0975 км за 1 час 7 секунд и 28 миллисекунд.

Первое место досталось Андрею Яновичу из Мурманской области, результат которого составил 1:06:45, а на третьем месте оказался спортсмен из Свердловской области Александр Русинов, пересекший финиш с результатом 1:10:02.