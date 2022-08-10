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В Воткинском районе задержали владельца конопляной делянки

13:20, 10 августа, 2022
Андрей Поносов
В Воткинском районе задержали владельца конопляной делянки
13:20, 10 августа, 2022
Андрей Поносов
236
0
#Удмуртия\n#МВД\n#наркотики\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба МВД УР
236
0

Мужчина вырастил на своем огороде 150 кустов наркотического растения.

Воткинск. Удмуртия. Житель деревни Двигатель Воткинского района вырастил на своем приусадебном участке 150 кустов конопли. Мужчину задержали по подозрению в хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Операцию по задержанию провели сотрудники специализированного подразделения Воткинского отдела полиции. В ходе обыска помимо кустов конопли, которые злоумышленник выращивал в цветочных горшках, у мужчины нашли емкость с наркотиком растительного происхождения массой 1,2 кг.

Отметим, 57-летний подозреваемый нигде не работал и уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы.

13:20, 10 августа, 2022
Андрей Поносов
236
0
#Удмуртия\n#МВД\n#наркотики\n#уголовное дело