Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил десантников Удмуртии с днём ВДВ. В свой профессиональный праздник военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск собрались в сквере у Вечного огня, чтобы поздравить сослуживцев и почтить память своих боевых товарищей, погибших при выполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Я убежден, что для всех десантников «мужество», «братство», «отвага» – не просто слова. Десант всегда в авангарде, всегда там, где особенно горячо. Многие из наших десантников сейчас на передовой специальной военной операции защищают свободу и независимость нашей страны. Мы всех их с нетерпением ждем домой, а пока они там, безусловно, поддержим их семьи и близких», – сказал Александр Бречалов.

На сегодняшний день в Удмуртии проживает более 1,5 тысячи воинов, обладающих Голубым беретом, а свыше 250 десантников с честью несут службу в «крылатой пехоте», продолжая славную воинскую традицию своих предшественников.

Александр Бречалов также поблагодарил общественную организацию «Союз десантников Удмуртии» за вклад в патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти о подвигах земляков, участие в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону проведения СВО.

Военнослужащие и ветераны вместе с гостями праздника возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память не вернувшихся домой товарищей. После завершения мероприятия состоялось традиционное шествие колонны к монументу «Слава ВДВ», где прошёл концерт и возложение цветов к бюсту создателя Воздушно-десантных войск, Герою Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова.

Материал подготовил: Роман Перевощиков.