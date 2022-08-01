Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

Четырёх ижевчанок вновь подозревают в организации занятия проституцией в спа-салоне

12:40, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
Четырёх ижевчанок вновь подозревают в организации занятия проституцией в спа-салоне
12:40, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
808
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проституция
Фото: pixabay.com
808
0

В прошлый раз девушки отделались штрафом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении четырёх девушек 19, 21, 22 и 23 лет, подозреваемых в организации занятия проституцией в спа-салоне на улице Ленина. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Организатором публичного дома, по данным следствия, является 23-летняя девушка, остальные фигурантки дела работали в упомянутом спа-салоне администраторами. В 2021 году девушки уже были оштрафованы за аналогичное преступление. Тогда прикрытием также служил спа-салон, работающий в этом же доме.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документы и предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности.

12:40, 01 августа, 2022
Юрий Абашев
808
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проституция