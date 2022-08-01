Четырёх ижевчанок вновь подозревают в организации занятия проституцией в спа-салоне

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении четырёх девушек 19, 21, 22 и 23 лет, подозреваемых в организации занятия проституцией в спа-салоне на улице Ленина. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Организатором публичного дома, по данным следствия, является 23-летняя девушка, остальные фигурантки дела работали в упомянутом спа-салоне администраторами. В 2021 году девушки уже были оштрафованы за аналогичное преступление. Тогда прикрытием также служил спа-салон, работающий в этом же доме.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документы и предметы, свидетельствующие о незаконной деятельности.