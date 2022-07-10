Водопровод деревень Глазовского района присоединят к сетям Глазова

Глазов. Удмуртия. Жители деревни Штанигурт в пригороде Глазова жалуются на перебои водоснабжения. Ситуацию прояснил глава Глазовского района Вячеслав Сабреков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в ряд населённых пунктов района вода поступает из родников, которые имеют свойство пересыхать летом. Из-за этого падает или прекращается напор воды.

Чтобы устранить проблему, принято решение подсоединить водопровод деревни Штанигурт к сетям Глазова. Часть технических работ, по словам, Сабрекова, уже выполнена, сейчас идут работы по подготовке документации.

Глава района отметил, что проблема с водоснабжением решится до конца года.