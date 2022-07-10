Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

Водопровод деревень Глазовского района присоединят к сетям Глазова

15:00, 10 июля, 2022
Андрей Бирюков
Водопровод деревень Глазовского района присоединят к сетям Глазова
15:00, 10 июля, 2022
Андрей Бирюков
56
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#водопровод
Фото: unsplash.com
56
0

Сейчас вода поступает в деревни из родников.

Глазов. Удмуртия. Жители деревни Штанигурт в пригороде Глазова жалуются на перебои водоснабжения. Ситуацию прояснил глава Глазовского района Вячеслав Сабреков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в ряд населённых пунктов района вода поступает из родников, которые имеют свойство пересыхать летом. Из-за этого падает или прекращается напор воды. 

Чтобы устранить проблему, принято решение подсоединить водопровод деревни Штанигурт к сетям Глазова. Часть технических работ, по словам, Сабрекова, уже выполнена, сейчас идут работы по подготовке документации. 

Глава района отметил, что проблема с водоснабжением решится до конца года. 

15:00, 10 июля, 2022
Андрей Бирюков
56
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#водопровод