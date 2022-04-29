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Преподавателя музыки из Вавожа осудят за секс с 15-летней девочкой-подростком

10:45, 29 апреля, 2022
Юрий Абашев
Преподавателя музыки из Вавожа осудят за секс с 15-летней девочкой-подростком
10:45, 29 апреля, 2022
Юрий Абашев
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#Вавож\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
1570
0

Также он имел связь с 12-летней воспитанницей.

Вавож. Удмуртия. Преподавателя музыки из села Вавож осудят за посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствием установлено, что 58-летний мужчина в течение более полутора лет, находясь по месту работы, систематически совершал в отношении 12-летней девочки иные действия сексуального характера. Летом 2018 года у злоумышленника, также на рабочем месте, произошёл половой акт с 15-летней девочкой.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала наличие у мужчины психического заболевания, из-за которого он в момент совершения преступления и в настоящий момент не мог и не может осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Мужчине инкриминируется пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Уголовное дело направлено в Увинский районный суд для применения к мужчине принудительного лечения.

10:45, 29 апреля, 2022
Юрий Абашев
1570
0
#Вавож\n#Удмуртия