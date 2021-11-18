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Актеры ижевского театра «Молодой человек» попросили у своих зрителей ненужные зонты для реквизита

17:15, 18 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Актеры ижевского театра «Молодой человек» попросили у своих зрителей ненужные зонты для реквизита
17:15, 18 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр «Молодой человек»\n#билеты\n#спектакли
Фото: twenty20.com
53
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Взамен люди получат пригласительный билет на спектакль.

Ижевск. Удмуртия. За зонт в Ижевском театре «Молодой человек» посетители получат пригласительный билет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Труппе необходимо собрать нужное количество зонтов для реквизита, который будет использоваться в новом спектакле. Актеры обратились с этой просьбой к зрителям.

Сдать можно зонт любого размера, из любой ткани, главное, чтобы каркас оставался целым. За старый зонт каждый получит пригласительный билет на новогоднюю премьеру спектакля, поставленного по детской пьесе Ксении Драгунской «Тайна пропавшего снега».

Принести нужный актерам реквизит можно в театр «Молодой человек» до 1 декабря в будни с 9:00 до 18:00.

17:15, 18 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#театр «Молодой человек»\n#билеты\n#спектакли
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