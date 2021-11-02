Жители Удмуртии смогут написать географический диктант в онлайн-формате

Пройдёт мероприятие 14 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут написать географический диктант от Русского географического общества в онлайн-формате. Как сообщила пресс-служба УдГУ, он состоится 14 ноября.

«Дистанционный формат — нововведение прошлого года. От очного его отличает только фактор присутствия: написать диктант дистанционно можно из дома. Для этого понадобится регистрация на площадке акции, а также выход в интернет. Как и в случае с остальными форматами акции — очным и онлайн, у дистанционного есть свои особенности. Например, написать Диктант дистанционно можно будет только 14 ноября с 12:00 до 13:00 по местному времени, а доступ к его прохождению получит ровно столько участников, сколько площадка заявила при регистрации», — сообщили в вузе.

Чтобы принять участие в диктанте дистанционно, можно выбрать любую площадку, зарегистрированную на сайте диктанта с дистанционным форматом проведения. Для регистрации на площадке УдГУ нужно пройти по ссылке.

После 10 ноября организаторы площадки начнут отправлять участникам персональную ссылку на материалы диктанта. Перейдя по этой ссылке в день проведения акции, следует заполнить индивидуальную анкету, посмотреть видео с приветственным словом ведущего акции, виртуальной викториной и объяснением правил, ответить на вопросы диктанта одновременно с просмотром видеопрезентации, а также получить индивидуальный 13-значный номер, чтобы в дальнейшем с его помощью узнать свои результаты.

Отметим, что ссылка на материалы будет действительна только 14 ноября с 12:00 до 13:00 по местному времени площадки.

На прохождение диктанта отводится 45 минут. Отвечать на вопрос следует непосредственно после его озвучивания. На это будет отведено определённое время, которое высчитывается в зависимости от сложности задания. Пропустить вопрос и вернуться к нему позднее можно будет только в том случае, если участник не даёт окончательный ответ на него. В случае если участник не ответит на вопрос, ответ на него будет «рассматриваться» автоматической системой проверки как неправильный.

Результаты начнут опубликовывать с 6 декабря 2021 года. Узнать свой результат можно только с помощью 13-значного кода на сайте диктанта.