Точки фуд-корта в офисных центрах не будут закрыты в рамках ковидных ограничений в Удмуртии

Требования к предъявлению QR-кодов и ПЦР-тестов не распространяются на офисные и торгово-офисные центры.

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов в рамках прямого эфира на своей странице в Instagram рассказал о точках общепита, которых не коснутся ковидные ограничения.

Сунцов ответил на один из часто задаваемых вопросов — распространяется ли требование предъявлять на входе в офисные и торгово-офисные центры QR-коды и ПЦР-тесты.

«Согласно 42-РГ <…> на офисные центры такие нормативы не распространяются. Соответственно также это не распространяется на точки общепита, расположенные там. Кофе с собой, фуд-корт, кафе в офисных центрах работать могут», — отметил Сунцов.

Напомним, что с 25 октября в торговых и торгово-развлекательных центрах прекратилась работа предприятий общепита. Исключения составляют только те заведения, где есть отдельный вход с улицы.