В Удмуртии с 25 октября закроют все точки общепита в торговых центрах

Исключение сделают для заведений с отдельным входом.

Ижевск. Удмуртия. Во всех торговых и развлекательных центрах Удмуртии закроют заведения общественного питания. О введении новых ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом сообщил глава региона Александр Бречалов вечером в субботу, 23 октября.

Согласно распоряжению главы республики, с 25 октября прекращается работа предприятий общепита в торговых и развлекательных центрах, если у них нет отдельного входа в зал обслуживания посетителей со стороны улицы и есть возможность прохода в смежные помещения здания.

Напомним, с 30 октября все учреждения образования Удмуртии переведут на дистанционное обучение. С этого же дня для жителей Удмуртии старше 60 лет вводится режим самоизоляции.