Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выявили нарушения в работе общепита на Центральном автовокзале по адресу: улица Красноармейская, 134. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

«Установлено, что у предпринимателя отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на всю продукцию животного происхождения, используемую в пищу людям. При этом на продукции отсутствует маркировка с указанием производителя, условий хранения, даты производства и сроках годности. В холодильниках нет термометра и (или) средства автоматического контроля температуры, а также средства для записи температуры», — говорится в сообщении.

В результате проверки прокурор Первомайского района внёс предпринимателю представление и возбудил дело об административном правонарушении. ИП оштрафовали на 20 тыс. рублей.