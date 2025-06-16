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В Ижевске нашли нарушения в работе общепита на Центральном автовокзале

13:13, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске нашли нарушения в работе общепита на Центральном автовокзале
13:13, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
134
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#прокуратура Удмуртии\n#Ижевск\n#общепит
Источник фото: Яндекс Карты
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0

Предпринимателя оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выявили нарушения в работе общепита на Центральном автовокзале по адресу: улица Красноармейская, 134. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

«Установлено, что у предпринимателя отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на всю продукцию животного происхождения, используемую в пищу людям. При этом на продукции отсутствует маркировка с указанием производителя, условий хранения, даты производства и сроках годности. В холодильниках нет термометра и (или) средства автоматического контроля температуры, а также средства для записи температуры», — говорится в сообщении.

В результате проверки прокурор Первомайского района внёс предпринимателю представление и возбудил дело об административном правонарушении. ИП оштрафовали на 20 тыс. рублей.

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13:13, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#прокуратура Удмуртии\n#Ижевск\n#общепит