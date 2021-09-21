Во второй половине текущей недели в Удмуртии ожидаются дожди

Ближайшей ночью похолодает до 0 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Дождливая погода может вернуться в Удмуртию во второй половине текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

До среды осадков на территории республики не ожидается. В ночь на 22 сентября столбик термометра опустится до 0…+5 градусов Цельсия. Местами возможны заморозки до -3. Днём воздух прогреется до +9…+14 градусов.

Во второй половине недели Удмуртию накроет циклон, вместе с ним придут небольшие дожди. Температурный фон начнёт повышаться. К выходным, по предварительному прогнозу, ночью воздух будет прогрет до +5…+10 градусов, днём — до +9…+14. Интенсивность осадков вырастет.