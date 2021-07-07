Армяне Ижевска 11 июля отметят национальный праздник Вардавар

В столице Удмуртии откроют памятник создателю армянского алфавита.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 июля состоится национальный армянский праздник Вардавар. Торжества пройдут в воскресенье в Парке Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.

По традиции праздник начнется в полдень. Главным событием дня станет торжественное открытие на территории парка новой ландшафтно-скульптурной композиции. Ее представят организаторы праздника, участники республиканской общественной организации «Урарту» и активисты армянской диаспоры Удмуртии. Центральные элементы нового сада - это памятник просветителю и создателю армянского алфавита Месропу Маштоцу и скульптура первой учительницы.

Свои концертные программы на Вардаваре представят армянские творческие коллективы Ижевска и делегации из городов и районов Удмуртии. Гости праздника смогут оценить достоинства армянской кухни, принять участие в национальных играх и состязаниях. Завершится программа этнодискотекой с непременным для Варадавара обливанием водой.

Вардавар – главный национальный праздник армян. В церковной традиции он приурочен к дню Преображения Господня, который отмечают через 14 недель после Пасхи. Вардавар имеет и языческие корни – до принятия армянами христианства он был посвящен богине любви, водной стихии и плодородия Анаит.

Один из главных ритуалов праздника – массовое обливание друг друга водой. Причем водные процедуры проходят все, невзирая на возраст, пол и статус. Считается, что вода в этот день имеет целительные свойства, а человека, которого окатили в Вардавар, целый год ждет счастье и успех.

Начало праздника в 12:00, вход свободный.