Спасение на пруду в Удмуртии, подарки лидеров России и США и самые недорогие курорты в июне: что произошло минувшей ночью

О чем говорили в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня в республике будет ветрено и немного прохладнее.

Спасли:

В Завьяловском районе на пруду в поселке Чемошур чуть не произошла трагедия. Об этом пишет ОСВОД Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".

Нетрезвая компания молодых людей в возрасте 20-25 лет отдыхала на водоеме. Двое решили переплыть пруд. Уже на середине пловцы поняли, что сил нет, нужно возвращаться обратно. Один из них, не почувствовав под ногами дна, стал уходить под воду. Тут сказались алкоголь, усталость, жара. Молодой человек барахтался и все сильнее уходил под воду. На происшествие никто не обратил внимания.

На помощь ему кинулись спасатели, наблюдавшие с мобильного поста. Матрос Александр Нелюбин в спасжителе отправился к утопающему, а осводовец Роман Юхнин бросил спасательный круг. Парня доставили на берег, второй мужчина доплыл самостоятельно.

Напомним, ранее спасатели помогли мужчине , запутавшемуся ногами в водорослях.

Любимец:

Филипп - еще один котик, который очень хочет попасть в добрые руки и стать членом семьи. Мальчику 8-9 месяцев, он кастрирован, привит, обработан. Приучен к лотку и ладит с другими кошками. Ест Филипп все - и домашнюю еду, и сухой корм, и влажный.

Продажа:

Девять автостанций Удмуртии выставили на продажу. Об этом пишет "Интерфакс"

Так, здание и земельный участок станции в Глазове готовы продать более чем за 101,8 млн рублей, в Сарапуле - 56,8 млн рублей.

В Воткинске здание и землю продают с ценником в 50 млн рублей, в Игре - 20,6 млн рублей.

В Можге станцию могут продать за 8,7 млн рублей, в Селтах - 3,8 млн рублей, Грахово - 2,8 млн рублей, а в поселке Нылга Увинского района - за 2,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Миндотранса Удмуртии, недвижимость является собственностью ООО "Автовокзалы Удмуртии", которому принадлежат 3 автовокзала, 21 автостанция, 2 остановочных пункта и 3 кассовых. Напомним, ранее сообщалось, что объявления о продаже - это обычная хозяйственная деятельность, этот процесс не повлияет на работу автостанций.

Победа:

Россия обыграла сборную Финляндии на ЧЕ-2020 по футболу. Матч завершился со счетом 1:0. Автором победного гола стал Алексей Миранчук.

В первом тайме российская команда лишилась Марио Фернандеса, который получил травму. С поля его унесли медики. Наши ворота на этот раз защищал не Антон Шунин, как это было в матче с Бельгией, а попробовал свои силы капитан ФК "Краснодар" Матвей Сафонов.

21 июня наша сборная играет с Данией.

Дешево и хорошо:

Туроператоры назвали страны, куда путевки в июне будут самыми недорогими. Об этом пишут "Известия"

Так, самый выгодный вариант - отдых на курортах Египта. Недельный тур на двоих обойдется в 70 тыс. рублей. За эти деньги турист сможет попасть в 4-звездочный или даже 5-звездочный отель с "все включено".

Также недорого, по сравнению с другими странами, обойдется поездка в ОАЭ. Отчасти это связано с жарой до +40 градусов. Сейчас туда летает много самолетов из России.

Чтобы попасть в эти страны, нужно предъявить сертификат о вакцинации и ПЦР-тест.

Подарки:

16 июня в Женеве впервые встретились президенты России и США. По словам Владимира Путина, встреча прошла хорошо, стороны выразили желание сблизить позиции, сообщают "Известия"

На встрече лидеры стран обменялись подарками. Джо Байден подарил хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. В США бизон символизирует силу и спокойствие и считается величественным животным. На статуэтке выгравированы слова: "В честь встречи президента Байдена и президента Путина". Очки же по заказу выполнила компания Randolph.

В свою очередь президент России подарил главе Белого дома письменный набор хохломы "Москва".