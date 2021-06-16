Подробности пожара с автобусом в Удмуртии, спасение из водорослей и необычный способ защиты от ковида: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня в республике будет жарко, прохлады стоит ждать только завтра. А мы традиционно открываем этот день обзором новостей.

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ИПОПАТ начал внутреннее расследование после возгорания автобуса под Ижевском. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика

Транспорт следовал из деревни Чернушки в Ижевске. В результате пожара никто не пострадал.

Огонь вспыхнул в моторном отсеке. Водитель, заметив огонь, остановился и эвакуировал пассажиров. После он связался с диспетчером, сообщив о пожаре, и начал самостоятельно тушить огонь, израсходовав 3 огнетушителя. Несмотря на старания, ликвидировать пожар не получилось. Справиться с огнем помогли прибывшие на место огнеборцы.

В ИПОПАТе отмечают, что автобус МАЗ-13 был исправен, 19 мая у транспорта проверили тормозную систему, исправность рулевого управления, ходовую часть, провели работы по обслуживанию двигателя, коробки передач, заменили технические жидкости.

Доследственную проверку проводят и следователи.

Тайная угроза:

Трагедии удалось избежать 15 июня на озере блюдце у поселка "Русь" в Удмуртии благодаря реакции спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД по Удмуртской Республике.

Около 17:00 нетрезвый мужчина пошел купаться на водоем. На одном из участков его ноги запутались в водорослях. Чем больше он пытался освободиться, тем больше запутывался. Мужчина стал звать на помощь. На его крики среагировал спасатель, дежуривший на озере. Он освободил мужчину от растений и доставил его на сушу.

Хвостатый:

Еще одна пушистая красавица мечтает стать домашней кошечкой. Годовалая Шелли стерилизована, знает, что ходить по "кошачьим делам" можно только в лоточек. Милая девочка ждет тех, кто станет ее мамой и папой.

Какой-никакой:

Ученые нашли необычный способ защититься от коронавируса - простудиться. Об этом пишут "Известия"

Специалисты вырастили ткань дыхательных путей, которую заразили риновирусом, чтобы вызвать простуду. После заразили ее ковидом. Благодаря контакту с риновирусом, иммунная система активировалась и остановила распространение коронавирусной инфекции. Происходит это в организме за счет стимулированных интерфероном генах.

Ученые отметили, что такой способ лечения может быть использован только на ранних стадиях болезни. Далее, из-за высокого уровня интерферона, ситуация может усугубиться.

На рекорд:

Португальский футболист Криштиану Роналду поставил рекорд Евро. Об этом сообщают "Известия"

Форвард забил больше всех голов в истории чемпионатов Европы по футболу, обойдя француза Мишеля Платини. На его счету уже 11 голов. Последние он забил в матче с Венгрией, где оформил дубль. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Португалии.

Стоит сказать, что Платини участвовал только в ЧЕ 1984 года, забив на турнире 9 голов в пяти матчах.

Закон:

В школах Венгрии планируют запретить пропаганду ЛГБТ. Об этом пишет Газета.ru

Так, несовершеннолетним запрещено показывать материалы, которые поощряют изменение пола или гомосексуальность. Геям нельзя будет участвовать в съемках школьных учебников или передачах для детей. Половым просвещением смогут заниматься только определенные организации.