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День пограничника отметят в Ижевске 28 мая

15:43, 25 мая, 2021
Анна Торхова
День пограничника отметят в Ижевске 28 мая
15:43, 25 мая, 2021
Анна Торхова
263
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пограничники\n#Вечный Огонь
Фото: ИА «Сусанин»
263
0

Утром ветераны возложат цветы, а после колонна отправится до парка имени Кирова.

Ижевск. Удмуртия. День пограничника отметят в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба города.

103 года назад, 28 мая, была учреждена Пограничная охрана РСФСР, но сам День пограничника стали отмечать с 1958 года.

27 мая с 17:30 до 20:30 вблизи Дворца детского (юношеского) творчества состоится торжественное построение и боевой расчет у памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах.

28 мая праздник начнется в 10:00 с возложения венков к Вечному огню.

В 10:45 участники митинга, ветераны пограничных войск, пройдут от сквера Победы до парка имени Кирова по улицам Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинской, Бородина, Максима Горького. На время шествия движение транспорта приостановят.

В 11:30 торжественный митинг пройдет у памятника воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и иных локальных конфликтах.

С 12:00 до 15:00 развлекательные мероприятия для пограничников запаса и их семей пройдут в парке Кирова.

С 12:30 до 13:00 там же можно будет поесть солдатскую кашу.

15:43, 25 мая, 2021
Анна Торхова
263
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пограничники\n#Вечный Огонь