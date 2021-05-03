В ночь с 3 на 4 мая в Удмуртии ожидается усиление ветра

Ожидаются порывы до 15 м/с.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ночь на 4 мая ожидается усиление южного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Местами возможны порывы до 15 м/с. Днём 4 мая сохранится сильный юго-западный ветер до 15-20 м/с.

В случае обнаружения оборванных проводов, не подходить к ним близко и сообщить в контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по телефону 8-800-22-00-220 либо в ЕДДС своего города или района. В случае аварийного отключения электроэнергии, подать заявку на ремонтные работы можно также по телефону 8-800-22-00-220 или 8(3412)78-30-31.