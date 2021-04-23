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Ближайшие выходные в Удмуртии будут дождливыми

12:40, 23 апреля, 2021
Юрий Абашев
Ближайшие выходные в Удмуртии будут дождливыми
12:40, 23 апреля, 2021
Юрий Абашев
1214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: pixabay.com
1214
0

Днём воздух прогреется до +12 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие выходные дни в Удмуртии установится дождливая погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртской Республики.

В ночь на 24 апреля местами пройдут небольшие дожди. Завтра днём они станут повсеместными. В воскресение синоптики прогнозируют умеренные осадки.

24 и 25 апреля температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов Цельсия, днём +7, +12 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели интенсивность осадков начнёт сходить на нет, дожди пройдут только местами.

26 апреля ветер усилится с порывами до 15-17 м/с. Температурный фон существенно не изменится.

12:40, 23 апреля, 2021
Юрий Абашев
1214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода