Ближайшие выходные в Удмуртии будут дождливыми

Днём воздух прогреется до +12 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие выходные дни в Удмуртии установится дождливая погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртской Республики.

В ночь на 24 апреля местами пройдут небольшие дожди. Завтра днём они станут повсеместными. В воскресение синоптики прогнозируют умеренные осадки.

24 и 25 апреля температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов Цельсия, днём +7, +12 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели интенсивность осадков начнёт сходить на нет, дожди пройдут только местами.

26 апреля ветер усилится с порывами до 15-17 м/с. Температурный фон существенно не изменится.