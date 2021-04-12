Застрявшие на пути к людям машины спецслужб в Удмуртии, душевное состояние Елизаветы II и еще одна статуя Иисуса Христа в Бразилии: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Поздравляем с Днем космонавтики! В честь 60-летия первого полета человека в космос на привокзальной площади Ижевска пройдет флешмоб . Начало в 09:30.

Не добраться:

В Завьяловском районе из-за распутицы к жителям не смогли доехать "скорая" и пожарные автомобили. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев.

Так, 10 апреля в деревне Лудзя-Норья произошел пожар. На место выехали 4 пожарных расчета, два из которых до места так и не добрались - не смогли объехать застрявшую там "скорую помощь".

Пожар пришлось тушить самим жителям вместе с доехавшими пожарными. Автомобиль медиков вытащили трактором, который приехал из соседнего населенного пункта.

Сейчас трактора там на постоянном дежурстве. Пока дорожные работы не выполнены, при приеме сообщений от жителей будет уточняться информация по состоянию дорог, чтобы отправлять к месту полноприводный транспорт.

Не устоял:

В воскресенье, 11 апреля, мужчина упал на лед ижевского пруда с парапета набережной. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Ижевска.

По словам очевидцев, человек не подавал признаков жизни. Спасатели спустились на пруд, а также подъехали на аэроботе. Как оказалось, мужчина был сильно пьян. Его доставили до спасательной станции. Несмотря на падение с парапета, травм у него не было, его отправили домой.

На пожертвования:

В Бразилии строят еще одну статую Иисуса Христа, которая будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает "Интерфакс"

Появится она в городе Энкантадо. Высота ее составит 43 м, благодаря этому она станет третьей статуей Иисуса по высоте в мире, уступив памятнику в Индонезии - 52,55 м и Польше - 52,5 м.

Внутри будет лифт, который поднимет туристов на смотровую площадку на высоте 40 м.

Статую строят на средства пожертвований.

Скорбь:

СМИ рассказали, как чувствует себя королева Елизавета II после смерти супруга принца Филиппа, с которым она прожила в браке 70 лет. Об этом пишет МИР24

Британцы обеспокоены состоянием королевы. По словам сына Эндрю, он изо всех сил старается поддерживать мать. Она сейчас испытывает "больше чувств, чем кто-либо еще". Он добавил, что Елизавета II описала это состояние, как огромную пустоту в жизни.

Напомним, принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Прощание с ним пройдет 17 апреля в часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка.

С дефицитом:

Первый квартал 2021 года 17 регионов России завершили с дефицитом. Об этом пишут "Известия"

Так, в списке оказались: Удмуртия, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Хакасия, Тува, Калмыкия, Коми, Саха, Ингушетия, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ, Иркутская, Ленинградская, Томская, Ульяновская, Новгородская области и Москва. Совокупный разрыв между доходами и расходами в целом составил 76 млрд рублей.

Самые высокие значения дефицита зафиксированы в Ульяновской области и Республике Коми -20%.

Большинство же регионов вышли с профицитом, в общей сложности доходы превысили расходы на 150 млрд рублей.