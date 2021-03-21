С начала года в Удмуртии выявили 864 нарушения правил перевозки детей в автомобилях

В отношении недобросовестных водителей составлены административные дела.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выявили 864 нарушения перевозки детей в салонах машин. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

«К сожалению, некоторые родители по-прежнему безответственно относятся к перевозке детей, несмотря на то, что штрафные санкции за данное правонарушение равны стоимости детского автомобильного кресла. При этом юные пассажиры становятся заложниками нарушений дорожно-транспортной дисциплины, совершаемых взрослыми», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителей составлены административные дела.

В Госавтоинспекции напомнили, что перевозка детей до 7 лет в автомобиле, которые оборудованы ремнями безопасности и детской удерживающей системой ISOFIX, должна осуществляется только с использованием детских кресел.

За нарушение правил перевозки детей в соответствии предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей.