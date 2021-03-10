Штрафы туристов, открытие воздушного сообщения с Латвией: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Второй день короткой рабочей недели «Сусанин» начинает с традиционного обзора новостей.

Новые штрафы

Вернувшихся в Удмуртию туристов оштрафовали почти на 600 тыс. рублей за отсутствие тестов на COVID-19.

За последний месяц в Удмуртии оштрафовали 21 туриста, вернувшегося из-за границы и не сообщившего результаты теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Недобросовестным путешественникам предстоит заплатить в общей сложности 195 тыс. рублей.

Всего с 1 августа в Удмуртию прибыли 17 334 человека, побывавших за рубежом. У 209 из них был выявлен COVID-19. При этом 482 туриста не сообщили властям о результатах теста на коронавирус. 68 из них суд оштрафовал на общую сумму 573 тыс. рублей.

Голос улиц

В Ижевске прошёл 48 фестиваль молодёжных движений «Голос улиц». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На площадке в спортивном коворке «Арена» собрались 168 человек. Отмечается, что мероприятие проводится с 2008 года каждые 3-4 месяца. В ходе него прошли соревнования по киберспорту, уличным танцам и компьютерным играм. В каждой номинации были определены лучшие участники.

Курение вредит

В Чите суд вынес приговор подростку, который прикурил в храме от свечи. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошёл ещё летом 2020 года. Несмотря на то, что герой ролика позднее записал ещё один и извинился в нём, это не спасло его от ответственности. Учитывая раскаяние, суд назначил ему 120 часов обязательных работ.

«Усложняет борьбу»

Латвийские власти решили открыть воздушное сообщение с некоторыми странами, включая Россию. Об этом сообщает РБК.

Сейчас многие туристы, как говорят в латвийском правительстве, летят в соседние страны — Эстонию и Литву, а оттуда въезжают в Латвию по суше. Это усложняет борьбу с выявлением коронавируса среди въехавших в страну граждан.

Авиасообщение возобновится с 17 марта. Желающие попасть в Латвию должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия. Если турист прибыл из страны со сложной ковид-ситуацией, его обяжут сесть на 10-дневный карантин.