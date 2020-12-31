Жителей Удмуртии попросили сообщать о подозрительных предметах и нарушении общественного порядка

В МВД напомнили о минимальных мерах безопасности.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о мерах безопасности в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В местах массового пребывания нужно быть особо бдительными, обращать внимание на подозрительных лиц с большими сумками. Об оставленных без присмотра вещах необходимо сообщать сотрудникам полиции или звонить по номеру 102.

Также жителям советуют не носить кошельки, телефоны в карманах верхней одежды и брюк.

Родителям стоит проследить за детьми, чтобы они не оставались одни ночью на улице или в заведениях. Так, в прошлые новогодние праздники в Удмуртии выявили 23 детей без взрослых.

Особое внимание в МВД обращают на нетрезвых водителей. С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года только в Ижевске сотрудники задержали 60 водителей, севших за руль пьяными. Каждый пятый из таких автомобилистов не имел права управления.

Сообщать о пьяных водителя просят ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть УГИБДД МВД по Удмуртской Республике: 415-700, 415-701.

О фактах продажи контрафактного алкоголя и нарушении общественного порядка также нужно звонить по телефону 102.

Напомним, по всей Удмуртии будут дежурить более 500 правоохранителей.