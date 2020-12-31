В Удмуртии за порядком в новогодние праздники будут следить полтысячи правоохранителей

Сотрудники будут пресекать факты распития алкоголя в общественных местах.

Ижевск. Удмуртия. За правопорядком в новогодние праздники будут следить более 500 человек из числа сотрудников полиции, Росгвардии, народных дружинников, частных охранных организаций. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Несмотря на отмену массовых гуляний, развлекательные программы будут проходить локально во дворах, на территории учреждений.

Приоритетная задача правоохранителей – обеспечить антитеррористическую безопасность. Особое внимание в эти дни будет уделено пресечению распития алкоголя в общественных местах, выявлению нетрезвых водителей, а также детей, которые находятся ночью на улице без сопровождения взрослых.

Напомним, в режим повышенной готовности на время праздников переведены спасатели и медики.