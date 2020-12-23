Самолепные пельмени на Новый год обойдутся жителям Удмуртии в 177 рублей за килограмм

Они выйдут дешевле, чем магазинные.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат подсчитал стоимость самодельных пельменей к новогоднему столу — они оказались на 10 рублей дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Один килограмм пельменей ручной готовки обойдётся жителям Удмуртии в 177 рублей, что на 10 рублей дороже, чем в прошлом году. Для расчёта стоимости учитывали расходы на 300 граммов говядины и свинины, репчатый лук, яйцо, 3 стакана пшеничной муки и ½ столовой ложки соли. Магазинные пельмени, в свою очередь, оказались дороже — в среднем 278 рублей за килограмм, что на 101 рубль больше самолепных.

Стоимость икры за год выросла на 21%, батона — на 8,2%, сливочного масла — на 8,1%. Таким образом, бутерброды с икрой на новогоднем столе обойдутся в 516 рублей — это на 78 рублей дороже, чем годом ранее.

Шампанское тоже выросло в цене. По данным на ноябрь 2020 года, бутылка напитка стоила в среднем 325 рублей, что на 17 рублей дороже, чем год назад.