В Удмуртии на 2,3% снизились цены на сахар

Огурцы подорожали на 16,2%.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 8 по 14 декабря зафиксировано снижение цен на сахарный песок и другие продукты. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так цена за килограмм сахара упала на 2,3% и составила 52 рубля. Килограмм гречки обойдётся покупателю в 88 рублей (- 1,8%), килограмм чёрного байхового чая — 848 рублей (-2,1%), детское консервированное питание — 825 рублей (-1,2%).

Огурцы подорожали на 16,2% — 138 рублей за килограмм, помидоры на 9,3% — 117 рублей за килограмм, десяток куриных яиц на 4,7% — 69 рублей, яблоки на 3,1% — 398 рублей за килограмм.

«Сегодня опасения вызывают те категории продуктов, которые не производятся на территории Удмуртии. <…> Очень хорошо, что сейчас на уровне федерации подписываются соглашения по сдерживанию цен. Такое ограничение в текущей ситуации необходимо», — сообщила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.