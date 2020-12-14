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Центр «Семья» в Глазове будет реорганизован

11:00, 14 декабря, 2020
Андрей Бирюков
Центр «Семья» в Глазове будет реорганизован
11:00, 14 декабря, 2020
Андрей Бирюков
135
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дети-инвалиды
135
0

Функции центра сохранят, его помещение будут использовать для оказания социальных услуг детям-инвалидам.

Глазов. Удмуртия. Центр для несовершеннолетних «Семья» в Глазове реорганизуют вместе с другими учреждениями Удмуртии, которые предоставляли услуги семьям с детьми. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на министра социальной политики и труда Удмуртии Татьяну Чуракову. 
Реорганизация проходит в рамках создания единой системы профилактики социального сиротства. Функции центра сохранят, его помещение будут использовать для оказания социальных услуг детям-инвалидам. Отделение социальной реабилитации переехало в «Глазовский детский дом». Работой по поддержке женщин теперь будет заниматься Центр социального обслуживания Глазова.
По заявлению министра, реорганизация позволит расширить объём услуг для детей-инвалидов.
11:00, 14 декабря, 2020
Андрей Бирюков
135
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#дети-инвалиды