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Кафе, барам и ресторанам в Удмуртии разрешили работать до 01:00

15:31, 11 декабря, 2020
Ксения Чернова
Кафе, барам и ресторанам в Удмуртии разрешили работать до 01:00
15:31, 11 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#общепит\n#коронавирус\n#безопасность
Фото: twenty20.com
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Работу общепита ограничили 9 октября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии немного ослабили «коронавирусные» ограничения для заведений общепита. Соответствующие изменения внесли в распоряжение главы Удмуртии Александра Бречалова «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики».
С пятницы, 11 декабря, кафе, барам, столовым, буфетам, закусочным и ресторанам можно работать не до 23:00, а до 01:00.
Напомним, работу общепита ограничили 9 октября. Им запрещалось работать с 23:00 до 07:00 за исключением формата на вынос и доставки.
15:31, 11 декабря, 2020
Ксения Чернова
553
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#общепит\n#коронавирус\n#безопасность