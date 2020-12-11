Кафе, барам и ресторанам в Удмуртии разрешили работать до 01:00

Работу общепита ограничили 9 октября.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии немного ослабили «коронавирусные» ограничения для заведений общепита. Соответствующие изменения внесли в распоряжение главы Удмуртии Александра Бречалова «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики».
С пятницы, 11 декабря, кафе, барам, столовым, буфетам, закусочным и ресторанам можно работать не до 23:00, а до 01:00.
Напомним, работу общепита ограничили 9 октября. Им запрещалось работать с 23:00 до 07:00 за исключением формата на вынос и доставки.