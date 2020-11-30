Катки в Ижевске, победительница детского Евровидения-2020 и финансовая неграмотность россиян: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре 30 ноября, встречаем этот день с традиционным обзором новостей.

Активный отдых:

В Ижевске начинают работать катки. В скором времени откроется каток на стадионе «Зенит», сейчас там заливают лед. «Это произойдёт уже совсем скоро, а пока напишите в комментариях, что бы вы хотели видеть на катке», - сообщают в группе «ЦРС «Зенит» Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу каток открылся в парке Космонавтов. Прокатиться на коньках можно в любой день с 10:00 до 21:00.

В субботу, 28 ноября, открылся каток на стадионе «Купол». Отдохнуть можно в будни с 12:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00.

Напомним, в прошедшие выходные прошло праздничное открытие катка на «Динамо».

Тем, кто не хочет кататься под открытым небом, можно посетить каток в ледовом дворце «Молодежный». На льду нужно соблюдать социальную дистанцию и быть в масках. Также свои двери для посетителей открыл каток в ТРЦ «Омега» на 3 этаже.

Первые:

Женская сборная Удмуртии по мини-лапте стала первой на кубке России, сообщается на странице «Клуб «Алангасар» - Малая Пурга» в соцсети «Вконтакте». Соревнования проходили в Йошкар-Оле с 26 по 30 ноября. Мужская сборная Удмуртии заняла 4 место.

Евровидение:

Победительницей детского Ервовидения-2020 стала участница из Франции. Об этом пишет Российская Газета.

Финал прошел 29 ноября в режиме телемоста. Валентина победила с песней J'imagine («Я представляю себе»). Россиянка София Феськова заняла 10 место. Она исполнила песню A Time for Us («Время для нас») и получила от жюри 88 баллов.

Что посмотреть:

В российском кинопрокате лидирует комедия «Непосредственно Каха». Об этом пишет МИР24.

За выходные лента собрала 45,5 млн рублей. По сюжету два друга влюбляются в одну и ту же девушку и борются за ее внимание.

Второе место заняла лента «На острие», рассказывающая о соперничестве саблисток, мечтающих завоевать золото Олимпиады.

Третья строчка досталась американскому боевику «Искусственный интеллект». Интеллект выбрал женщину в качестве образца наблюдений за всем человечеством.

Финансовая неграмотность:

Около 80% россиян испытывают сложности в понимании финансовых терминов. Это показал опрос, пишут «Известия».

Особенно плохо людям известны термины, связанные с мошенничеством: фишинг, скимминг, снифферинг, траппинг. Их знают до 12% россиян.

Самыми понятными для людей оказались привычные термины - инфляция, дефляция, дефолт, акция, облигация. Также неплохо известны лизинг, аннуитетный платеж и овердрафт.

Отмечается, что около две трети респондентов ежедневно сталкиваются с финансовыми терминами, а 93% имеют с ними дело как минимум 1 раз одну-две недели.