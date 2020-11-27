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Водителей Удмуртии попросили сообщать о пешеходах без световозвращающих элементов на темной трассе

15:35, 27 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Водителей Удмуртии попросили сообщать о пешеходах без световозвращающих элементов на темной трассе
15:35, 27 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
69
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ГИБДД\n#водители\n#нарушение
Фото: pixabay.com
69
0

За данное нарушение положен штраф в 500 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии просят водителей сообщать о пешеходах без световозвращающих элементов на темной трассе. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Рассказать о нарушениях можно в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртской Республики: 8 (3412) 415-700, 415-701; в полицию «02», «102», или по телефонам экстренных служб «112». 

Отметим, что за появление вне населенных пунктов в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде пешеходам грозит штраф 500 рублей. Передвигаться можно только по тротуарам или обочинам, не выходя на проезжую часть. 

 

 

15:35, 27 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
69
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ГИБДД\n#водители\n#нарушение