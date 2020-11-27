Водителей Удмуртии попросили сообщать о пешеходах без световозвращающих элементов на темной трассе

За данное нарушение положен штраф в 500 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии просят водителей сообщать о пешеходах без световозвращающих элементов на темной трассе. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Рассказать о нарушениях можно в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртской Республики: 8 (3412) 415-700, 415-701; в полицию «02», «102», или по телефонам экстренных служб «112».

Отметим, что за появление вне населенных пунктов в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде пешеходам грозит штраф 500 рублей. Передвигаться можно только по тротуарам или обочинам, не выходя на проезжую часть.