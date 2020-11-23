Средства на помощь 4 детям из Удмуртии собрали во время акции «Белый цветок»

Деньги направят на покупку необходимого медицинского оборудования.

Ижевск. Удмуртия. У волонтеров акции «Белый цветок» получилось собрать средства на помощь 4 детям в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Напомним, что благотворительные мероприятия проходили с 14 по 20 ноября в Ижевске. Для помощи детям с серьезными заболеваниями школьники смастерили более 12 тыс. белых цветов. Их сделали в разных техниках: из бумаги, ткани, мыла, фоамирана. Цветки также украсили ободки и заколки для волос. Позже поделки вручали тем людям, которые сделали пожертвования.

Все собранные средства направят на помощь больным детям — 5-летней Арине, 3-летнему Сереже, 2-летнему Артему и 8-летней Софии. Им купят необходимое медицинское оборудование.

Итоги акции подвели на торжественном мероприятии в Михаило-Архангельском кафедральном соборе. Там участникам и организаторам благотворительного движения вручили награды. На ярмарке выступили камерный хор имени Петра Чайковского, капелла мальчиков и юношей «Ингур», а также любительские коллективы и исполнители.