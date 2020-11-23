Спектакль из Удмуртии в лонг-листе «Золотой маски», ликвидация институтов развития в России и уничтожение норок во Франции: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Утро понедельника, 23 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Лонг-лист «Золотой маски»:

Спектакль русского драматического театра Удмуртии попал в лонг-лист нацпремии «Золотая маска». Об этом сообщается в группе учреждения культуры в соцсети «Вконтакте».

Речь идет о постановке «Алексей Каренин». Это известная история Льва Толстого глазами супруга Анны Карениной. Режиссером спектакля является Константин Солдатов.



Театр планирует показать зрителям «Алексея Каренина» в конце января. Напомним, что в Удмуртии киноцентры и театры открылись 17 ноября.

Ликвидация институтов развития:



Правительство России планирует ликвидировать 8 институтов развития. Об этом сообщает РБК.

По словам собеседника издания, это сделают для создания единого механизма управления институтами, пресечения их функций с органами власти и коммерческими предприятиями.



В рамках реформы могут ликвидировать фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест, агентство по технологическому развитию, агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, фонд развития Дальнего Востока и Арктики и агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.



Часть функций этих институтов перейдут к ВЭБ.РФ (государственная корпорация развития России).

Уничтожение норок:



Во Франции уничтожат 1 000 норок. Об этом пишет RT.

Власти страны приняли такую меру из-за коронавируса. Очаг заболевания обнаружили на одной из ферм. Уничтожат и созданную на основе этих животных продукцию.

Напомним, что ранее случаи заражения Covid-19 у норок начали фиксировать в зарубежных странах. Это коснулось Италии, Испании, Швеции, Нидерландов, Дании, а также США. Европейские страны начали массово убивать животных.