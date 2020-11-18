В подъездах жилых домов Удмуртии будут чаще проводить дезинфекцию

Также мероприятия усилят в общественном транспорте.

Ижевск. Удмуртия. Из-за опасности коронавируса власти Удмуртии ужесточили дезинфекционные требования в транспорте и жилых домах. Соответствующие изменения внесли в распоряжение главы Удмуртии Александра Бречалова «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики».

Управляющие компании и ТСЖ обязаны проводить дополнительную дезинфекцию подъездов, лифтов и других мест общего пользования в жилых домах, а также подтверждать их проведение.

Перевозчики обязаны обеспечить ежедневную обработку салонов транспортных средств и остановок, не допускать к работе сотрудников без масок, а также не пускать в салон общественного транспорта и такси пассажиров без средств индивидуальной защиты.