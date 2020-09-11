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Массовые мероприятия «Рыжего фестиваля» частично отменили в Ижевске

18:48, 11 сентября, 2020
Дарья Саушина
Массовые мероприятия «Рыжего фестиваля» частично отменили в Ижевске
18:48, 11 сентября, 2020
Дарья Саушина
194
0
#общество\n#Ижевск\n#Рыжий фестиваль\n#праздники\n#коронавирус
Фото: vk.com/izh_gov
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Причиной корректировки программы стала погода и ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отказались от проведения части массовых мероприятий в рамках «Рыжего фестиваля». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Отмена связана с погодными условиями и ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Удмуртской Республике.

Не состоятся самые массовые мероприятия в парке космонавтов, на Центральной площади. Однако сами общественные пространства будут открыты для посещений.

«В программе сохраняется велопарад 13 сентября. В этот же день пройдут и соревнования «Динамовская миля». Активности, запланированные в субботу в Сквере Победы и у Монумента Дружбы народов, а также в воскресенье в Сквере Победы, - также состоятся», - сообщил заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

12 сентября в Сквере Победы с 11:00 до 18:00 состоится «Наш семейный рыжий день»:

- «Планета рыжих рисунков» - выставка рисунков и фотографий,

- «Озорные Рыжики» - конкурсно-игровая программа,

- «Рыжий фотосалон» - все желающие могут сфотографироваться с подготовленным реквизитом,

- «Если ты еще не рыжий, стань им!» - все желающие могут преобразиться при помощи ярких красок и стать «рыжими» гостями праздника,

- «Рыжее подворье» - выставка поделок мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-класс по изготовлению «рыжей матрешки».

Около монумента «Навеки с Россией» с 12:00 до 18:00 будет работать спортивно-молодежная площадка «Рыжий мяч» для любителей стрит-баскетбола:

В 10:30 начнется регистрация участников многоборья среди семей.

С 11:00 до 13:00 - мастер-класс для начинающих и баскетбольное многоборье среди семей.

В 14:30 - регистрация команд для стрит-баскетбола.

С 15:00 до 19:00 - предварительные и финальные игры.

13 сентября с 9:00 до 11:00 на Центральной площади - велопарад «Рыжие на колесах»:

- В 9:00 – регистрация на Центральной площади,

- В 10:00 - старт.

Возраст участников - 18-65 лет, обязательное условие - наличие индивидуальных средств защиты. Велосипедисты проедут 7 км по центральным улицам города.

С 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 в Сквере Победы состоится праздничная программа «Наш семейный рыжий день».

Напомним, что с 11 сентября в Удмуртии вернули обязательный масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты необходимо в магазинах, общественном транспорте и остановках, такси, в здании аэро-, авто- и железнодорожных вокзалов, при посещении организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, в культурных учреждениях.

18:48, 11 сентября, 2020
Дарья Саушина
194
0
#общество\n#Ижевск\n#Рыжий фестиваль\n#праздники\n#коронавирус

 

 

 


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