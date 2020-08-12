Итоги дня: новое рейтинговое голосование, последнее испытание сетей в Ижевске и благоустройство пруда в Можге

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 12 августа, в Удмуртии выявили еще 27 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки врачи выписали 26 выздоровевших. В настоящее время 304 заболевших пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 104 – в состоянии средней степени тяжести, 12 – в тяжелом состоянии.

Рейтинговое голосование:

Жителям Ижевска предложили проголосовать за общественные пространства, которые необходимо благоустроить. Наиболее популярные планируют включить в список ремонта на 2021 год.

Финишная прямая:

Последний в этом году этап гидравлических испытаний начался в Ижевске. Без горячей воды остались жильцы домов по улицам Вадима Сивкова, Красноармейской и Пушкинской.

Приведут в порядок:

Благоустройством зоны у Шиловского пруда займутся в Можге. Популярное у горожан место долгое время находилось в запущенном состоянии. Первый этап благоустройства территории закончат уже в августе.

Время путешествий:

Власти Татарстана подготовили акции для туристов из Удмуртии. Так, например, жители «родникового края» смогут получить третью ночь в отеле бесплатно или отправиться путешествовать по маршруту «1001 удовольствие».