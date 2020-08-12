Последний этап гидравлических испытаний начался в Ижевске

Без горячей воды остались жильцы домов по улицам Вадима Сивкова, Красноармейской и Пушкинской.
Ижевск. Удмуртия. В южных микрорайонах Ижевска начались гидравлические испытания. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».
Это последний этап проверки теплосетей в столице региона в этом году.
С 12 по 15 августа без горячей воды придется обходиться жителям домов по следующим адресам:
- улица Вадима Сивкова 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 109;
- улица Карла Либкнехта 6, 8, 9, 14, 16;
- улица Карла Маркса 75, 124, 126, 130;
- проезд Квартальный 82, 84, 86;
- улица Красноармейская 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 82, 86, 86а, 86б, 88;
- улица Маяковского 7;
- улица Пушкинская 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 155, 157, 161, 163, 165;
- улица Удмуртская 139, 141, 143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 151.
Трубопроводы испытают повышенным давлением теплоносителя для выявления дефектов и последующего ремонта. Энергетики напомнили, что в процессе испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов. Горожанам необходимо быть особенно внимательными, осторожными и избегать нахождения вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.