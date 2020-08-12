В Удмуртии с 15 августа начинается сезон охоты на дичь

Охотиться на пернатых можно будет до 15 ноября.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 15 августа открывается сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов на своей странице «ВКонтакте».

Основными объектами любительской и спортивной охоты станут:

различные виды уток;

боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп);

водоплавающая дичь (гуси, утки, лысуха, камышница);

болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гаршнеп, коростель);

полевая дичь (перепел, вяхирь).

Для выявления нарушений правил охоты и оборота оружия в угодьях будут организованы рейды.

Получить разрешение на охотничью деятельность можно несколькими способами:

обратившись в Минприроды Удмуртии;

направить заявление и документы по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения;

направить в электронном виде заявление на Региональном портале государственных услуг.

Сезон охоты на пернатую дичь продлится до 15 ноября.