В Удмуртии с 15 августа начинается сезон охоты на дичь

Охотиться на пернатых можно будет до 15 ноября.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 15 августа открывается сезон летне-осенней охоты на пернатую дичь. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов на своей странице «ВКонтакте».
Основными объектами любительской и спортивной охоты станут:
- различные виды уток;
- боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп);
- водоплавающая дичь (гуси, утки, лысуха, камышница);
- болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гаршнеп, коростель);
- полевая дичь (перепел, вяхирь).
Для выявления нарушений правил охоты и оборота оружия в угодьях будут организованы рейды.
Получить разрешение на охотничью деятельность можно несколькими способами:
- обратившись в Минприроды Удмуртии;
- направить заявление и документы по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения;
- направить в электронном виде заявление на Региональном портале государственных услуг.
Сезон охоты на пернатую дичь продлится до 15 ноября.