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Отключение горячей воды в Ижевске, резкое увеличение пособия по безработице в России и обвинения в адрес Google и Facebook: что произошло минувшей ночью

08:09, 30 июля, 2020
Ксения Чернова
Отключение горячей воды в Ижевске, резкое увеличение пособия по безработице в России и обвинения в адрес Google и Facebook: что произошло минувшей ночью
08:09, 30 июля, 2020
Ксения Чернова
168
0
#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#Глазов\n#США\n#Удмуртия\n#новости\n#суд\n#происшествие\n#Картина дня
168
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! В четверг, 30 июля, в Ижевске стартует новый этап гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», при этом отключат горячую воду в домах по следующим адресам:

- улица 10 лет Октября, 32, 32а, 32в, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55б, 60, 61;

- улица Бабушкина, 156;

- улица Холмогорова, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90, 92.

В процессе испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов. Поэтому горожанам необходимо быть особенно внимательными, осторожными и избегать нахождения вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.

Спасение:

Накануне, 29 июля, помощь спасателей понадобилась мужчине 1961 года рождения в Глазове. Он доплыл до противоположного от муниципального пляжа берега Чепцы и ему стало плохо, сообщает пресс-служба ОСВОД Удмуртской Республики.

«Течением его стало относить в кусты за границы пляжной акватории. Он захлебывался, пытался махать руками. Это заметил один из отдыхающих, который позвал спасателей», – говорится в сообщении.

Дежурившие на пляже добдровольцы бросились на помощь. Мужчину вытащили на берег, он пришел в себя и отказался от помощи медиков. Ему вызвали такси и отправили домой.

Увеличение:

В России могут в несколько раз увеличить размер пособия по безработице. Как пишут «Известия», с таким предложением выступили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Там считают, что пособие по безработице должно составлять как минимум прожиточный минимум в регионе, а максимальная выплата — достигать средней зарплаты.

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату.

Обвинения:

Крупнейшие технологические компании мира – Google, Facebook, Apple и Amazon – обвинили в злоупотреблении своим исключительным положением на рынке и уничтожении конкурентов. Как сообщают Вести.ру, слушания по антимонопольному делу начались в Конгрессе США.

Главы четырех IT-гигантов Марк Цукерберг, Тим Кук, Сундара Пичаи и Джефф Безос в режиме онлайн выступили перед конгрессменами. Они заявили, что конкуренция на рынке сильна, а технологии дают возможности каждому, поэтому говорить о злоупотреблении нельзя.

По версии следствия, Facebook, Apple, Google и Amazon применяют стратегию «копируй-приобретай-убивай», то есть заимствуют идеи у конкурентов, покупают угрожающие им компании или уничтожают их. Антимонопольные расследования открыты в отношении всех четырёх компаний.

Разбирательство продолжается.

08:09, 30 июля, 2020
Ксения Чернова
168
0
#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#Глазов\n#США\n#Удмуртия\n#новости\n#суд\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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