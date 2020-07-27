Итоги дня: «коронавирусный» коечный фонд в Удмуртии, ДТП с автобусом в Ижевске и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По состоянию на утро 27 июля скончался еще 1 пациент с подтвержденным коронавирусом. Таким образом количество летальных случаев выросло до 44. За сутки в Удмуртии коронавирус подтвердился у 24 жителей.

Загруженность:

Коечный фонд, заготовленный для больных коронавирусом в Удмуртии, используется лишь на 10,8%. На сегодняшний день из 1520 имеющихся коек больными Covid-19 занято 164.

Дорожная авария:

Пьяный водитель автобуса устроил ДТП в Ижевске. Мужчина не справился с управлением и врезался в «Мерседес», а потом – в бетонный забор. Водителя автобуса с травмами доставили в больницу. Оказалось, что мужчина угнал автобус с территории автопарка.

О погоде:

В первой половине недели в Удмуртии будет преимущественно без осадков. В среду дожди пройдут местами, с 30 июля – уже на большей части республики. Кроме того, вернутся грозы. По предварительному прогнозу, в выходные дни дожди сохранятся.