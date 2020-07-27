В первой половине недели в Удмуртии осадков не ожидается

С четверга прогнозируются грозы.

Ижевск. Удмуртия. В первой половине недели в Удмуртии будет преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«29 июля кратковременные дожди пройдут местами, с 30 июля дожди прогнозируются на большей части республики, местами с грозами», – рассказали синоптики.

Температурный фон постепенно начнет повышаться, по ночам ожидается до +12, +17 градусов по Цельсию, днем будет до +22, +27 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные дни дожди сохранятся.