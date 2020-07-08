Первые лица Удмуртии поделились в соцсетях семейными фотографиями

Чиновники поздравили жителей региона с Днём семьи любви и верности.

Ижевск. Удмуртия. Первые лица Удмуртской Республики в своих соцсетях поздравили жителей региона с Днём семьи, любви и верности, выложив семейные фотографии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой.





Первый зампред правительства Удмуртии Анастасия Муталенко с семьёй.





Глава Ижевска Олег Бекмеметьев записал поздравительное видео с супругой Галиной.









Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова выложила фото своих детей.







