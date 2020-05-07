Ижевск присоединится к онлайн марафону «Рио-Рита — радость Победы»

Зрители погрузятся в атмосферу мая 1945 года.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск станет участником всероссийского музыкального марафона «Рио-Рита — радость Победы», который впервые пройдёт в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Трансляция начнётся 9 мая в 19:00 и будет доступна в группе «ВКонтакте» управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике города, а также на сайте риорита.рф и социальных сетях марафона.

Трёхчасовой стрим будет вестись из студии в Таврическом саду Санкт-Петербурга. Зрителей ждёт живая музыка от группы «Ленинградский патефон», тематические сюжеты, исторические экскурсы в 40-е года, интервью с гостями — музыкантами, историками и коллекционерами. Также готовятся музыкальные поздравления от оркестровых служб военных округов страны.

Отметим, что арт-проект «Рио-Рита — радость Победы» включили в федеральный план Года памяти и славы. Его должны были принять 30 городов России, в том числе Ижевск. Однако из-за пандемии коронавируса проект перешёл в онлайн-режим.