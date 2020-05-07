Еще один житель Удмуртии заразился коронавирусом

Теперь в республике подтверждено 345 случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. Ещё один житель Удмуртии заразился коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» в четверг, 7 мая, в 09:26.

«Уважаемые жители, по состоянию на 7 мая в Удмуртской Республике выявлен 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в Ижевске», — написал Бречалов.

Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 345 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.